«الكوميدي المبتدئ» رئيساً لأوكرانيا

المصدر: كييف - وكالات

أظهر استطلاع للرأي تحقيق الممثل الكوميدي المبتدئ، حديث العهد بالسياسة، فولوديمير زيلينكسي، فوزاً ساحقاً في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، على الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشنكو.

ووفق الاستطلاع الذي أجري لدى الخروج من مراكز الاقتراع، حصد زيلينسكي 73.2 في المئة من الأصوات في دورة الاقتراع الثانية، مقابل 25.3 في المئة لبوروشنكو. وبعد ظهور النتائج الأولية، عمت الاحتفالات بين أنصار زيلينكسي، الذي رصدته الكاميرات أيضاً محتفلاً بالنتائج.

بدوره، اعترف الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بهزيمته في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وهنأ بوروشينكو منافسه الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي الذي حصل على نحو 73% حسب استطلاعات رأي الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم خارج اللجان الانتخابية مساء اليوم، فيما حصل بوروشينكو على 25%.

وقال بوروشينكو أمام أنصاره: «هذا أمر معتاد في الدول الديمقراطية»، ودعا بوروشينكو إلى عدم الاستسلام أبداً، وأضاف: «سأبقى في السياسة وسأواصل الكفاح من أجل أوكرانيا». وقال بوروشينكو: «نحن بحاجة إلى جهود مشتركة للدفاع عن البلاد، الرئيس الجديد ستكون لديه معارضة قوية، قوية جداً»، مشيراً إلى أنّ الهزيمة لم تؤثر فيه.

إلى ذلك، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، غريغوري كاراسين، أن الفوز الكبير الذي حققه الممثل فولوديمير زيلينسكي في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، يظهر أن الأوكرانيين صوّتوا من أجل التغيير.

وصرح كاراسين لوكالة ريا نوفوستي أن استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع تظهر أن المواطنين الأوكرانيين صوّتوا من أجل التغيير، مضيفاً: «على الحكومة الجديدة في البلاد أن تفهم وتدرك آمال الناخبين».