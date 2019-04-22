سالفيني تجاوز الخط الأحمر

اتهم مسؤولون عسكريون إيطاليون نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ماتيو سالفيني «بالتدخل غير المسبوق» في شؤونهم، مع تزايد التوتر بشأن سياسته المتعلقة بإغلاق الموانئ أمام اللاجئين الذين يتم إنقاذهم.

وأفادت صحيفة «غارديان» أن سالفيني بعث برسالة إلى رؤساء خفر السواحل والبحرية يأمرهم بالحفاظ على سياسته من خلال إيلاء الاهتمام لما يجري في البحر، لا سيما تحركات سفينة الإنقاذ «ماري جونيو» التي تم احتجازها في مارس بعد تحدي قراره واستقدام المهاجرين إلى إيطاليا.

وفيما يشرف وزير الداخلية على الشرطة التي تلقت أيضاً رسالة منه بهذا الخصوص، فإن البحرية وخفر السواحل يقعان تحت اختصاص وزارة الدفاع.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «ادنكرونوس» عن مصادر من الجيش ووزارة الدفاع إن توجيه سالفيني الأخير «تجاوز الخط الأحمر» ومثل «ضغوطاً غير لائقة». وأضافت المصادر: «التوجيهات تدخل حقيقي وغير مسبوق في التاريخ الحديث للجمهورية، وينتهك كل مبدأ وبروتوكول».

وفي سياق متصل، دعا نواب ينتمون إلى الأحزاب اليسارية إلى طرح القضية في البرلمان، بينما قال ريكاردو ماجي من «إيتاليان راديكالز»:

«إنها قضية زمالة حكومية حول المواضيع الحساسة مثل الدفاع والسياسة الخارجية وحماية الحدود، وهي قضايا من غير الممكن أن تكون لها خطوط مختلفة».