حلم غو يرشحه للرئاسة

أعلن تيري غو أغنى رجل في تايوان، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد عام 2020، بعد أن ظهرت له «آلهة البحر» في حلم.

الملياردير البالغ من العمر 69 عاماً رئيس شركة «فوكسكون»، بدأ حياته العملية بإنتاج قطع وأجزاء للتلفزيون في عام 1974، ثم تحول إلى أكبر منتج متعاقد للإلكترونيات في العالم، حيث يشتهر بإنتاجه لـ «آيفون».

يتحدث ياو تشاين-ون، أحد كبار مستشاري الرئيسة التايوانية، تساي انغ-ون، عن روابط تجارية لغو الذي يدعم حزب الكيومانتانغ، مع الصين، ويصفه بأنه: «من المؤيدين الأشداء للصين ويمثل طبقة الأغنياء»، متسائلاً: «فهل سيكسب دعم التايوانيين؟».

يقال إن آلهة البحر «ماتسو» تحمي صيادي الأسماك والبحارة في المناطق الساحلية للصين، وهي تحظى بشعبية تحديداً في تايوان.

وسوف يترشح غو، الذي يعد أغنى رجل أعمال في البلاد، وفقاً لمجلة فوربس، ضد الرئيسة الحالية تساي انغ-ون البالغة من العمر 62 عاماً، من الحزب الديمقراطي التقدمي المشكك بالعلاقة مع بكين، والتي تواجه بدورها، تحدياً داخل الحزب من رئيس الوزراء السابق المؤيد للاستقلال ويليام لاي، وكانت قد استقالت من رئاسة الحزب بعد هزيمة حزبها في الانتخابات المحلية نهاية العام الماضي.