35 أجنبياً بين الضحايا

المصدر: Ⅶ عواصم - وكالات

أعلن مسؤول بهيئة السياحة في سريلانكا أن هناك 35 أجنبياً بين قتلى سلسلة التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في البلاد أمس. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس أن العديد من الأمريكيين قتلوا في اعتداءات سريلانكا، من دون تحديد عددهم. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان «نؤكد أن العديد من المواطنين الأمريكيين بين القتلى». وأعلنت الحكومة البريطانية إصابة 3 مواطنين بريطانيين في الهجمات.

وثمة اثنين من الأتراك كانا ضمن قتلى التفجيرات، وكانا مهندسين يعملان في مشروع في سريلانكا.

وأعلن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك في لاهاي مقتل مواطنة هولندية في الهجمات.

وفي برلين قامت وزارة الخارجية الألمانية بتحديث إرشادات السفر الخاصة بها بالنسبة لسريلانكا في أعقاب سلسلة الهجمات، التي شهدتها سريلانكا. وكتبت الوزارة في إرشاداتها المحدثة: «المسافرون مطالبون بتجنب مواقع الهجمات على نطاق واسع ومتابعة وسائل الإعلام المحلية والإبقاء على اتصال وثيق بشركات تنظيم الرحلات السياحية وشركات الطيران واتباع تعليمات قوات الأمن»، مؤكدة أن الوضع غير واضح ومربك.