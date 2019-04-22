ترامب يرتكب خطأً تاريخياً ويعزي بـ 138 مليون قتيل!

المصدر: Ⅶ واشنطن - وكالات

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطأ فادح عندما غرّد على موقع «تويتر» بشأن الهجمات الإرهابية المتزامنة التي ضربت سريلانكا.

وقدّم ترامب في تغريدته تعازيه لسريلانكا ولذوي الضحايا، الذين ناهز عددهم الـ200، لكنه قدّم عدداً غير منطقي لقتلى الهجمات.

وقال ترامب في تغريدته: «تعازينا الحارة من الشعب الأمريكي لشعب سريلانكا، إثر الهجمات الإرهابية الرهيبة التي استهدفت كنائس وفنادق، وأسفرت عن مقتل 138 مليون شخص على الأقل، وإصابة نحو 600 آخرين». ونشر الرئيس الأمريكي التغريدة عندما كانت أعداد القتلى 138 شخصاً، قبل أن تتجاوز المئتين في وقت لاحق.

خطأ

وبعد قرابة 20 دقيقة، انتبه ترامب إلى الخطأ الذي وقع فيه وسارع إلى حذف التغريدة، ووضع واحدة أخرى مكانها بصيغة مغايرة. وجاءت تغريدة ترامب الجديدة على النحو التالي: «قُتل 138 شخصاً في سريلانكا، وأصيب أكثر من 600 آخرين بجروح، في هجوم إرهابي على كنائس وفنادق.. الولايات المتحدة تقدّم تعازيها القلبية لشعب سريلانكا العظيم».