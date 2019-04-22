استطلاع: فوز الممثل الكوميدي زيلينسكي بانتخابات الرئاسة في أوكرانيا

المصدر: وكالات

أظهر استطلاع لآراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع يوم الأحد أن الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي حقق فوزا ساحقا في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الأوكرانية أمام الرئيس المخضرم بترو بوروشينكو.

وذكر الاستطلاع أن زيلينسكي فاز بنحو 73 بالمئة من أصوات الناخبين مقابل 25 بالمئة لبوروشينكو.

وقال زيلينسكي في كلمة متلفزة ألقاها عند إعلان نتائج استطلاع الرأي: "لقد حققنا ذلك سويا... إن كل مواطني دول ما بعد العهد السوفييتي يتطلعون إلينا! إن كل شيء ممكن".

واعترف بوروشينكو بالهزيمة، لكنه قال في كلمة أمام أنصاره الذين تجمعوا في العاصمة كييف إنه لن يعتزل الساحة السياسية.

وفي أعقاب جولة الإعادة، قال الرئيس الحالي بترو بوروشينكو في خطاب متلفز إنه سيتصل بزيلينسكي ويهنئه.

وقال بوروشينكو أمام حشد من أنصاره إن"الأوكرانيين لا يستسلمون أبدا".

