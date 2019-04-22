ارتفاع قتلى تفجيرات سريلانكا إلى 215 شخصاً

المصدر: وكالات

ارتفع عدد قتلى سلسلة الانفجارات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا في عيد الفصح الأحد،إلى 215 شخصا .

كما اسفرت هذه الهجمات عن إصابة قرابة 500 شخص آخرين .

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، قال رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينجه إنه سيسعى للحصول على دعم الخارج لمعرفة ما إذا كان المهاجمون على صلة بالإرهاب الدولي.

وقال ويكريميسينجه في بيان متلفز إننا"لن نسمح للإرهاب بأن يطل برأسه في سريلانكا. سيتم اتخاذ كل الإجراءات من أجل القضاء على الإرهاب".

وأعلنت الشرطة أن حظر التجول سيدخل فورا حيز التنفيذ.