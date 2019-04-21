بومبيو: أمريكيون بين قتلى اعتداءات سريلانكا

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الخارجية الاميركية "الاحد" أن العديد من المواطنين الاميركيين قتلوا في اعتداءات سريلانكا، بدون تحديد عددهم.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان "نؤكد أن العديد من المواطنين الاميركيين بين القتلى".

وهناك عشرات الاجانب بين 207 قتلى احصتهم السلطات السريلانكية. وافادت مصادر طبية في وقت سابق ان مواطنين بريطانيين واميركيين قتلوا.

واضاف بومبيو ان "الولايات المتحدة تدين بشدة الاعتداءات الارهابية في سريلانكا صباح الفصح"، معتبراً ان هذه الاعتداءات "تظهر مجددا الطبيعة الوحشية للارهابيين المتطرفين الذين يريدون فقط تهديد السلام والامن".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الابيض في بيان دعم واشنطن للحكومة السريلانكية في ملاحقة "منفذي هذه الافعال المشينة".