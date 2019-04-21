المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يدين التفجيرات الإرهابية في سريلانكا

المصدر: وام

أدان " المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة " بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت عددا من الكنائس والفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو.

و أعلن المجلس في بيان له استنكاره الشديد لتلك الهجمات الإرهابية التي انتهكت حرمة دور العبادة و راح ضحيتها أبرياء لا ذنب لهم و حث على عدم السماح بأن تؤثر مثل هذه الاعتداءات الجبانة على مناخ الأمن و التعايش الذي تنعم به سريلانكا.

و عبر المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة عن ثقته بالجهود التي تبذلها الحكومة السريلانكية للقبض على الجناة و تقديمهم للعدالة ..

مشيدا في الوقت ذاته بتعاون جميع مكونات الشعب السريلانكي و تكاتفهم في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف وطنهم ومجتمعهم.

و قدم المجلس تعازيه لحكومة و شعب سريلانكا في ضحايا هذه الاعتداءات الإرهابية .. وتمنى لمصابين الشفاء العاجل.