انفجارات تهز كنيستين في سيريلانكا وفندقين بالعاصمة كولومبو

هزت انفجارات العاصمة السيريلانكية كولومبو ومناطق أخرى من البلاد ، حسبما ذكرت وكالات الانباء العالمية
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سياسية قولها إن انفجارات أصابت كنيستين سريلانكيتين وفندقين بكولومبو
وتناقل ناشطون صورا ومقاطع فيديو لبعض تلك الانفجارات .
وأكد مسؤول طبي وقوع 80 إصابة على الأقل في الانفجارين الذين أصابا كنيستين بسيريلانكا خلال قداس الفصح .
وقال المسؤول في مستشفى كولومبو الوطني لوكالة فرانس برس : "تلقينا ثمانين شخصا وثمة المزيد يصلون تباعا".
وقد وقع أحد الانفجارين في شمال العاصمة والثاني في نيغومبو إلى شمالها، وفق الشرطة