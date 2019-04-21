انفجارات تهز كنيستين في سيريلانكا وفندقين بالعاصمة كولومبو

المصدر: البيان الإلكتروني

هزت انفجارات العاصمة السيريلانكية كولومبو ومناطق أخرى من البلاد ، حسبما ذكرت وكالات الانباء العالمية

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سياسية قولها إن انفجارات أصابت كنيستين سريلانكيتين وفندقين بكولومبو

وتناقل ناشطون صورا ومقاطع فيديو لبعض تلك الانفجارات .

وأكد مسؤول طبي وقوع 80 إصابة على الأقل في الانفجارين الذين أصابا كنيستين بسيريلانكا خلال قداس الفصح .

وقال المسؤول في مستشفى كولومبو الوطني لوكالة فرانس برس : "تلقينا ثمانين شخصا وثمة المزيد يصلون تباعا".

وقد وقع أحد الانفجارين في شمال العاصمة والثاني في نيغومبو إلى شمالها، وفق الشرطة