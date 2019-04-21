إنقاذ 2800 مدني من هجوم إرهابي في كابول

المصدر: أبوظبي- وام, الرياض- وكالات

أدانت دولة الإمارات حادث التفجير الإرهابي، الذي استهدف وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابول وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن الإمارات تدين هذا العمل الإرهابي الإجرامي، الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار أفغانستان ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأكدت موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطرة واجتثاثها من جذورها بما يكفل أمن العالم وسلامه.

من جهته، عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي وأكد المصدر وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان ضد الإرهاب والتطرف.

ونجحت قوات الأمن الأفغانية في إفشال الهجوم الذي أسفر عن مقتل ٧ أشخاص على الأقل وبدأ الهجوم بانفجار نفذه انتحاري عند مدخل المبنى متعدد الطوابق، الذي يضم الوزارة في منطقة تجارية مزدحمة بالمدينة وأعقبه إطلاق نار. ونجحت القوات الأفغانية أيضاً في إنقاذ 2800 موظف في وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة خلال عملية تطهير المبنى.

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