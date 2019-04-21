باكستان تطالب إيران بإجراء ضد منفذي هجوم بلوشستان الإرهابي

المصدر: إسلام آباد-د.ب.أ

طلبت باكستان من إيران، اتخاذ إجراء ضد الجماعات الإرهابية المتهمة أنها وراء مقتل 14 جندياً الأسبوع الماضي.

وقال وزير الخارجية، شاه محمود قريشي، عن الجماعات: «نأمل أن تتخذ إيران إجراء مرئياً». وجاءت تصريحات قريشي خلال مؤتمر صحافي، بعدما أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني.

وقال قريشي إن 15 مسلحاً يرتدون زياً عسكرياً، نصبوا كميناً لحافلة في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد الخميس، ما أسفر عن مقتل 14 جندياً من الجيش الباكستاني.

وأضاف قريشي أن باكستان قررت إقامة سياج بطول 950 كيلومتراً على حدودها مع إيران، كخطوة باتجاه تحسين الأمن. وقع الهجوم قبل الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء عمران خان لطهران، حيث من المقرر أن يلتقي القيادة الإيرانية. وتبدأ رحلته التي تستمر يومين اليوم الأحد.