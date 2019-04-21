سلفاكير يدعو مشار للعودة فوراً لتشكيل حكومة وحدة وطنية

المصدر: جوبا-أ.ف.ب

دعا رئيس جنوب السودان سلفاكير أمس، زعيم المتمردين رياك مشار إلى العودة بشكل عاجل إلى جوبا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، واعتبر أنّ من شأن التأخر هدم آمال الشعب بالسلام في هذا البلد الذي يعاني من حرب أهلية.

ووفق اتفاق سلام موقع في سبتمبر الماضي من قبل أطراف الصراع الذي بدأ نهاية 2013، يتوجب تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في أجل 12 مايو المقبل.

غير أنّ رياك مشار الذي وقّع الاتفاق، طلب الخميس الماضي إرجاءً مدته ستة أشهر، إذ اعتبر أنّ الظروف الأمنية لا تسمح حالياً بعودته إلى العاصمة جوبا للمشاركة في الحكومة بصفته نائباً للرئيس. وقال مسؤولون في حركته، إنهّ يوجد حالياً في الخرطوم.

وقال سلفاكير في حديث إلى الصحافة لمناسبة عيد الفصح، «الوقت لم يتأخر بعد، وأنا أدعو رياك مشار إلى العودة بشكل عاجل إلى جوبا كي نتمكن من العمل سوياً وبسرعة على مسار تشكيل الحكومة الانتقالية التي جرى إحياؤها. كل تأخير في تشكيل الحكومة يهدم آمال الشعب بالسلام».