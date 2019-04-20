موسكو: تقرير مولر أثّر على علاقاتنا بواشنطن

المصدر: واشنطن، موسكو ـ وكالات

اعتبر الكرملين أن تقرير المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر لم يتضمن أي أدلة على أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

ويقدم تقرير مولر الذي صدر أول من أمس وصفاً مفصلاً لاتصالات بين حملة دونالد ترامب في 2016 وعملاء روس قال التقرير إنهم سعوا لإمالة كفة الميزان في الانتخابات لصالح ترامب.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف إن موسكو تأسف لأن تقرير مولر أثر على علاقاتها بواشنطن.

بالمقابل، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي أن بعض البيانات التي صيغت بشأنه في تقرير مولر «محض هراء».

وكتب ترامب: «ليس من الضروري بالنسبة لي الرد على بيانات بشأني وردت في التقرير، بعضها محض هراء، وأتت فقط لتمنح أشخاصاً آخرين مظهراً جيداً، أو لأبدو أنا بمظهر سيئ».

في غضون ذلك، رفضت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي التعقيب على ما إذا كان الكونغرس سيبدأ إجراءات لمساءلة ترامب بهدف عزله، قائلة إنه ليس من اللائق أن تنتقده بينما هي خارج البلاد.

وقالت بيلوسي للصحافيين في بلفاست عندما سئلت عن احتمال البدء في إجراءات المساءلة «أياً كانت القضية أو التحدي الذي نواجهه، سيحترم الكونغرس الأمريكي قسمه بحماية دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه وبحماية ديمقراطيتنا»، وأضافت «مسؤولية الإشراف على ديمقراطيتنا تقع على عاتق السلطة التشريعية وهذا ما سنقوم به».