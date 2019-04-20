سلطات فرنسا تحذّر من الشغب خلال احتجاجات «السترات الصفراء»

المصدر: باريس ـ رويترز

حذّر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، أمس، من أن أعمال عنف قد تنشب في احتجاجات السترات الصفراء اليوم، فيما حظرت السلطات تنظيم مسيرات في محيط كاتدرائية نوتردام التي أتت النيران على جزء كبير منها.

يأتي ذلك بعد أسابيع من الهدوء النسبي ومع تناقص أعداد المشاركين في الاحتجاجات، حيث ينتظر المحتجون معرفة رد الرئيس إيمانويل ماكرون على مطالبهم التي تشمل خفض الضرائب وزيادة الخدمات الحكومية. وقال كاستانير إن جهاز المخابرات الداخلي أبلغه باحتمال عودة مثيري الشغب لإثارة الفوضى في باريس وتولوز ومونبلييه.