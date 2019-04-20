احتشاد ألف من أنصار مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية الإندونيسية

المصدر: جاكرتا ـ د.ب.أ

احتشد أكثر من ألف من أنصار مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية الإندونيسية برابو سوبيانتو في جاكرتا أمس، بعدما قال المرشح إن التصويت الذي جرى الأربعاء الماضي شهد عمليات تزوير واسعة النطاق. وكانت نتائج غير رسمية لفرز الأصوات أظهرت أن رئيس البلاد الحالي جوكو ويدودو في سبيله للفوز بولاية ثانية، متقدماً على منافسه برابو بثمانية في المئة.

ورفض برابو هذه النتائج وأعلن فوزه بالانتخابات، قائلاً إن فرز الأصوات الفعلية في 300 ألف مركز اقتراع أظهر تقدمه بـ62 في المئة. واحتشد المحتجون أمام منزل برابو الفسيح جنوبي العاصمة جاكرتا، وقد ارتدوا الملابس البيضاء، وكانوا يرددون الأناشيد الدينية عقب أداء صلاة الجمعة.

وأعلن برابو، أول من أمس، فوزه بالانتخابات، ودعا أنصاره إلى مراقبة عمليات الفرز الرسمية للحيلولة دون حدوث أي عمليات تزوير.