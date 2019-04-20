بلغاريا تصادر شاحنة إيرانية محمّلة بالمخدرات

المصدر: طهران، صوفيا ـ وكالات

أعلن مسؤولو الجمارك البلغارية أنهم صادروا أكثر من 288 كيلوغراماً من الهيروين مخبأة في شاحنة قادمة من إيران. وأكدت وكالة الجمارك البلغارية أن كمية الهيروين التي تم ضبطها على حدود بلغاريا هي الأكبر هذا العام.

وقالت النيابة الإقليمية في هاسكوفو في بيان إنها أوقفت رجلين هما سائق الشاحنة الإيراني وآخر تركي، وقد وجهت إليهما تهمة تهريب المخدرات ويواجهان أحكاماً بالسجن من 15 إلى 20 عاماً.

ووضعت المخدرات في 144 عبوة مخبأة داخل أرضية وسقف آلة رش الطلاء التي نقلت داخل الشاحنة.

وتم العثور على السيارة عندما تم تصويرها بالأشعة السينية عند دخول بلغاريا من تركيا عند نقطة التفتيش الحدودية جنوب شرق البلاد.

في غضون ذلك، واصلت إيران حجب بيانات صادراتها النفطية عن المبادرة المشتركة للبيانات النفطية «جودي» للشهر السابع على التوالي، لتخفي أزمة صادرات النفط العميقة التي تعاني منها منذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية الاقتصادية عليها خوفاً من ثورة الشعب عليها.

وجاء في بيانات صادرة، عن المبادرة المشتركة للبيانات النفطية «جودي» أن إيران لم تقدم بيانات صادراتها عن شهر فبراير الماضي، وهو الأمر المتبع ذاته منذ أغسطس الماضي.

وكانت آخر مرة قدمت فيها طهران بيانات صادراتها النفطية في يوليو الماضي، عندما أعلنت عن تصدير 2.168 مليون برميل يومياً، من متوسط إنتاجها اليومي آنذاك، البالغ قرابة 3.8 ملايين برميل يومياً.