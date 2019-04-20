توتّر بين تركيا و«الناتو» بشأن «إس ــ400»

المصدر: أنقرة ـ أ.ف.ب

أكدت تركيا، أمس، أنها تعي مخاوف حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن شرائها منظومة دفاعية روسية، ما أدى إلى توتر كبير في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مؤتمر صحافي في أنقرة «لا بد أن نأخذ في الاعتبار مخاوف الحلف الأطلسي. القول إن تركيا لا تأخذ ذلك في الاعتبار خطأ».

وكان يتحدث عن شراء أنقرة منظومة «أس-400» الدفاعية الجوية الروسية التي يفترض تسليمها لتركيا هذا الصيف على الرغم من المعارضة الشديدة للولايات المتحدة.

ودعت واشنطن أنقرة إلى الاختيار بين المنظومة الروسية والمقاتلات الأمريكية من طراز «اف-35» التي تريد تركيا الحصول على مئة منها.

وعلقت الولايات المتحدة في بداية الشهر الجاري تسليم المعدات الأرضية المتصلة بتشغيل طائرات «اف-35» المصممة للتواصل في الوقت الحقيقي مع الأنظمة العسكرية لـ«الناتو»، بما في ذلك الصواريخ الدفاعية.

وتبدي الولايات المتحدة قلقاً من أن تُستخدم تكنولوجيا «اس-400» لجمع البيانات التكنولوجية عن الطائرات العسكرية التابعة لحلف الناتو.

وقال تشاوش أوغلو «لا نسلم بالادعاءات بأن بطاريات اس-400 يمكن أن تخترق أنظمة أف-35 إذا نشرت في تركيا»، مذكراً بأن أنقرة اقترحت تشكيل مجموعة عمل لدراسة مخاوف واشنطن.

وأضاف «لم نتلق أي رد بعد من قبل الولايات المتحدة لكن الناتو تلقى اقتراحنا بارتياح».