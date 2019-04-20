موجة انتحار عسكريين ترعب فرنسا

المصدر: باريس ـ وكالات

دعا ضباط شرطة فرنسيون لاجتماع عاجل مع وزير الداخلية كريستوف كاستانير، بعدما أقدم اثنان من زملائهم على الانتحار الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد حالات الانتحار في صفوف الشرطة إلى 28 حالة منذ مطلع العام الجاري.

وبحسب إحصاءات الداخلية الفرنسية فإن 68 من عناصر الشرطة أقدموا على الانتحار العام الماضي.

وقالت صحيفة لوموند، إن شرطياً (48 عاماً) أقدم على الانتحار بسلاحه أول من أمس داخل مركز للشرطة في مدينة مونبيلييه جنوبي البلاد، وعثر على شرطي آخر (25 عاماً) ميتاً في منزله بأحد ضواحي باريس.

وقالت اتحادات الشرطة إن خطة وضعت العام الماضي للحيلولة أن تتحول مسألة الانتحار إلى «قضية وطنية وأعلنت الخطة أولوية على مستوى الوزارة».