تايلاند تكرّم غواصيْن أستراليين شاركا في إنقاذ «فتية الكهف»

المصدر: بانكوك ـ رويترز

كرم ملك تايلاند أمس غواصيْن أستراليين شاركا في إنقاذ فريق كرة قدم مؤلف من 12 فتى ومدربهم من كهف غمرته المياه في يوليو. وأقيمت مراسم التكريم في بانكوك.

وحوصر الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاماً مع مدربهم البالغ من العمر 25 عاماً يوم 23 يونيو، بينما كانوا يستكشفون مجموعة من الكهوف في إقليم تشيانغ راي بعدما غمرت المياه في موسم الأمطار الأنفاق. وجذبت جهود إنقاذهم التي استمرت 17 يوماً اهتماماً عالمياً وتطوع خبراء من عدة بلدان لتقديم المساعدة. وكان الأستراليان ريتشارد هاريس وكريج تشالين ضمن فريق الإنقاذ الرئيسي الذي يضم 13 غواصاً أجنبياً وخمسة من غواصي البحرية التايلاندية ونقل الفتية ومدربهم للأمان.

ومنحتهما الحكومة التايلاندية وسامين رفيعين قبل الاجتماع مع رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا في أول رحلة لهما لتايلاند منذ عملية الإنقاذ.