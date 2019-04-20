السجن 30 عاماً لشقيق منفّذ هجوم تولوز

المصدر: باريس ـ أ.ف.ب

أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس حكماً بالسجن 30 عاماً على عبد القادر مراح بعدما دانته بتهمة التواطؤ مع شقيقه محمد مراح في عملية إرهابية في مدينة تولوز في مارس 2012، عرفت مقتل سبعة أشخاص. وبعد صدور الحكم ساد صمت في قاعة الجلسة أعقبته دموع أهالي الضحايا. أما عبد القادر مراح (36 عاماً) فبالكاد حرّك كتفيه.

وعلّق إريك دوبون موريتي محامي المتهم الرئيسي: «كيف يمكن الحكم بالسجن 30 عاماً على شخص متهم بالتواطؤ حتى في أكثر الارتكابات فظاعة؟ هذا الحكم فاجأ جميع المحترفين في القضاء». وأضاف: «بالتأكيد سنطعن في الحكم».