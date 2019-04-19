بومبيو يتحدى كوريا الشمالية: ما زلت مكلفاً بقيادة المفاوضات

المصدر: وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي طالبت كوريا الشمالية باستبعاده من المحادثات حول نزع سلاحها النووي، الجمعة إنه "لا يزال مكلفا" بقيادة فريق المفاوضين في هذا الملف.

وأكد بومبيو خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعه بوزيري الخارجية والدفاع اليابانيين، "لم يتغير شيء، نواصل العمل".

وطالبت كوريا الشمالية، التي حمّلت بومبيو مسؤولية المأزق الذي تشهده عملية التفاوض حاليا، بشخص آخر يكون "أكثر حرصا ونضجا في التواصل".

وقال مدير عام دائرة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، كون جونغ غون: "أخشى أنه إذا شارك بومبيو في المحادثات، فإنها ستتعثر مجددا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وأضاف غون: "في حال استئناف محتمل للحوار مع الولايات المتحدة، آمل في ألا يكون نظيرنا في المحادثات بومبيو".

وكان بومبيو قد وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مؤخرا بأنه "طاغية".

ويتعارض هذا الوصف من بومبيو للزعيم الكوري الشمالي مع الوصف الذي يطلقه عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ يصفه بـ"صديقه".