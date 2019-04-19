احتفالات حاشدة تعمّ إسطنبول ابتهاجاً بفوز المعارضة

المصدر: عواصم ـ وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه سيقاتل حتى يقول المجلس الأعلى للانتخابات كلمته الأخيرة بشأن انتخابات المجالس البلدية التي أجريت يوم 31 مارس الماضي، في وقت شهدت إسطنبول احتفالات حاشدة بفوز المعارضة ببلدية المدينة. وجاءت تصريحات أردوغان بعد يوم من تولي مرشح المعارضة منصب رئيس بلدية إسطنبول.

فبعد 17 يوماً من الاعتراضات وإعادة الفرز تولى أكرم إمام أوغلو منصبه، أول من أمس، رغم عدم البت في طلب قدمه حزب العدالة والتنمية لإلغاء نتيجة الانتخابات في إسطنبول وإعادتها.

وقال أردوغان إن على تركيا أن تستغل جيداً الأعوام الأربعة والنصف المقبلة لحين موعد الانتخابات المقررة، وأن تحل المشكلات الاقتصادية والأمنية. من جهة أخرى، انتقد الرئيس التركي وسائل الإعلام الغربية، وأشار بالتحديد لصحيفة «فايننشال تايمز»، وذلك على خلفية التقارير التي تصدرها بشأن حالة اقتصاد البلاد.