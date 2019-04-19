عشرات القتلى والمفقودين بغرق سفينة في الكونغو

المصدر: كينشاسا ـ رويترز

أعلن رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس، أن 13 شخصاً لقوا حتفهم، وأن 142 شخصاً في عداد المفقودين بعد غرق سفينة هذا الأسبوع في بحيرة كيفو بشرق البلاد.

وحوادث السفن شائعة في الكونغو الديمقراطية التي ليس لديها سوى عدد محدود من الطرق الممهدة التي تربط بين أرجائها مترامية الأطراف، وحيث تحمل السفن عادة ما يتجاوز بكثير طاقتها الاستيعابية.

وقال تشيسكيدي: «سنبذل ما في وسعنا لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي، إنه بسبب استخدام بعض المشغلين زوارق متهالكة نظراً لطمعهم». وأضاف مخاطباً الصحافيين بالقرب من موقع الحادث في إقليم كيفو الجنوبي: إن 37 من ركاب السفينة تم إنقاذهم. ويبحث صيادون محليون عن المفقودين، وأبحرت السفينة من إقليم نورث كيفو الاثنين الماضي، وغرقت في البحيرة الواقعة بالقرب من منطقة كاليهي في إقليم ساوث كيفو.