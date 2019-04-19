اعتقال مشتبه به داخل كاتدرائية في نيويورك

المصدر: نيويورك ـ وكالات

اعتقلت الشرطة في ولاية نيويورك في الولايات المتحدة، أمس، رجلاً كان يحمل قارورتي بنزين ومواد أخرى، داخل كاتدرائية في نيويورك. وقالت الشرطة إنها أوقفت شخصاً، الليلة قبل الماضية، بعدما دخل إلى كاتدرائية القديس باتريك في نيويورك وهو يحمل عبوتي بنزين وسائلاً قابلاً للاشتعال وولّاعات.

وذكر نائب مفوض شرطة نيويورك جون ميلر، أن الشخص الذي تم توقيفه أشار إلى أنه كان يختصر الطريق عبر المرور من الكاتدرائية، بعدما نفد وقود سيارته، لكنه اعتبر إجاباته «غير مقنعة وتحمل مراوغة».

وكشفت صحيفة «نيويورك بوست» أن الرجل الموقوف يدعى (مارك ل.)، ويبلغ من العمر 37 عاماً. وتابعت: «بعد فحص سيارة الشخص، وجدوا أن البنزين لم ينفد منها، مما يعني أن إجابته كانت غير صحيحة». ويدرس مارك حالياً في جامعة نيويورك، ويسعى للحصول على الدكتوراه في الفلسفة. من جهته، قال نائب مفوض شرطة نيويورك جون ميلر إن الشخص الذي تم اعتقاله لديه سوابق في ولاية نيوجرسي، وقد تم توقيفه على الفور بعد الاشتباه به من قبل عناصر أمن وحرس الكاتدرائية.