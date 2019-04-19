السجن 30 عاماً لشقيق منفذ هجوم تولوز

المصدر: (د ب أ)

قضت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الخميس بالسجن 30 عاما بحق عبدالقادر مراح، شقيق محمد مراح، منفذ هجوم تولوز في عام 2012.

وقالت إذاعة "فرانس إنفو" إنه ثبت لدى المحكمة إدانة المتهم بالانتماء لجماعة إرهابية وأنه قدم المساعدة لمنفذ الهجوم.

وكان الادعاء العام طالب بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة بحق عبد القادر مراح بوصفه "ناصحا وداعما" لمنفذ هجوم تولوز محمد مراح.

وقضت محكمة أول درجة قبل حوالي عام ونصف العام بسجن مراح عشرين عاما.

وكان محمد مراح نفذ سلسلة من الهجمات في مدينة تولوز في عام 2012 اسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.



