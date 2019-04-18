رئيس ميانمار يصدر عفو عن تسعة آلاف سجين

المصدر: يانغون - رويترز

بدأت ميانمار، أمس، إطلاق سراح أكثر من تسعة آلاف سجين، بعدما أصدر الرئيس عفواً عنهم في أول أيام السنة الجديدة في ميانمار.

وقال الرئيس وين منت إنه أصدر عفواً عن 9353 سجيناً منهم 16 أجنبياً بمناسبة السنة الجديدة في ميانمار ومن أجل سلام وسعادة الشعب ومع مراعاة الاعتبارات الإنسانية. وكتب، في بيان منشور على صفحته على «فيسبوك»، إن السلطات تواصل فحص أوضاع السجناء المتبقين الذين يتعين إصدار عفو عنهم. وعادة ما يتم إصدار عفو عن بعض السجناء بمناسبة السنة الجديدة.

وقال أونج ميو كياو، من رابطة مساعدة المعتقلين السياسيين، وهي جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان لا تهدف إلى الربح، إن عدة سجون بدأت الإفراج عن سجناء قبل ظهر أمس، وبينهم معتقلان سياسيان. وأعلنت الرابطة أن هناك 364 معتقلاً سياسياً أو يخضعون للمحاكمة، منهم أشخاص اتهموا بانتقاد الجيش ونشطاء من أقليات عرقية.