انتحار رئيس بيرو السابق

المصدر: ليما ـ رويترز

قالت السلطات في بيرو، أمس، إن الرئيس السابق آلان غارسيا، (69 عاماً)، توفي في مستشفى في ليما، بعدما أطلق النار على نفسه لدى وصول الشرطة إلى منزله لاعتقاله فيما يتصل بتحقيق فساد. وكتب الرئيس مارتين بيسكارا على تويتر، إنه أصيب بالهلع لوفاة غارسيا، وقدم تعازيه لأفراد عائلته.

وكان غارسيا رئيساً منذ عقود لحزب أبرا، الذي كان يوماً حزباً قوياً. وحكم البلاد بصفته قومياً من عام 1985 حتى عام 1990، ثم أعلن نفسه مؤيداً للسوق الحرة وفاز بولاية رئاسية أخرى من خمس سنوات في عام 2006. وكان غارسيا، الذي نفى مراراً ارتكاب أي مخالفة، قيد التحقيق فيما يتعلق بشركة أودبريشت البرازيلية للإنشاءات.