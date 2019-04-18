فُقدان 150 شخصاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية

المصدر: كينشاسا - د ب أ

فُقد نحو 150 شخصاً، ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد تقارير عن انقلاب عبارة في بحيرة كيفو شرقي البلاد.

وقال الرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي، عبر تويتر: «أشعر بحزن شديد بسبب غرق قارب في بحيرة كيفو»، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى 150 مفقوداً. وأعرب تشيسكيدي عن تعاطفه مع أسر المفقودين. وقالت وزيرة النقل الإقليمية جاكلين نجنجيلي، إنه من بين 200 راكب، تم إنقاذ 40 فقط.

وصرحت أنه تم تأكيد ثلاث حالات وفاة حتى الآن. وأشارت نجنجيلي إلى أن سوء الأحوال الجوية، وتكدس العبارة بالركاب، ضمن العوامل المحتملة للحادث. وتعد حوادث العبارات أمراً شائعاً في البحيرات والأنهار في الكونغو الديمقراطية.