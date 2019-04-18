المصدر: إسلام آباد - وكالات

لقي ما لا يقل عن 50 شخصاً حتفهم في باكستان، عقب هطول أمطار غزيرة، أدت لوقوع فيضانات غامرة، دمرت منازل ومحاصيل، وفقاً لما قاله مسؤولون أمس الأربعاء، حيث تواجه البلاد صعوبة في التعامل مع التداعيات المميتة للاحتباس الحراري. وقالت ريما زوبيري، الناطقة باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث، إن معظم الضحايا وقعوا بسبب تدفق المياه للوديان والرياح الشديدة. ويُجرى علاج نحو 150 شخصاً في المستشفى، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ. وأضاف زوبيري أن إقليمي خيبر بختونخوا بشمال غربي البلاد، وبلوشستان بجنوب غرب، كانا الأكثر تضرراً، حيث غطت المياه بلدات عدة.