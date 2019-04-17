الرئيس الاندونيسي المنتهية ولايته يتجه للفوز في الانتخابات

المصدر: البيان الإلكتروني

وبينما لا يتوقع أن تصدر النتائج الرسمية قبل الشهر القادم، أظهرت عمليات "عد سريع" أجرتها مراكز استطلاع أن ويدودو حصل على 55 بالمئة من الأصوات بينما حصل سوبيانتو على 44 بالمئة.

وأفادت تقديرات ثلاث مؤسسات لاستطلاع الرأي -مركز سيف المجاني للبحوث، وايندو بارومتر وانديكايتور بوليتيك اندونيجيا- جُمعت بالاستناد الى اولى عمليات التعداد في مكاتب التصويت، تقدم ويدودو بتلك النسبة.

وقال غون غون هريانتو، المحلل السياسي في مركز "بوليتيكال ليتيراسي انستيتيوت" "اذا حصل تغيير فمن المفترض ان يكون ضئيلا". واضاف انه يأمل في "توجيه دعوة الى المصالحة" بعد "سبعة الى ثمانية اشهر من الاجواء المتشنجة".

وانتهى التصويت رسميا حوالى الساعة 6,00 ت غ في جزيرة سومطرة رغم أن بعض مراكز الاقتراع البالغ عددها 800 ألف في أنحاء الدولة التي تضم براكين عدة بقيت مفتوحة حتى وقت متأخر بسبب التأخيرات والطوابير الطويلة.

ومن أدغال بورنيو إلى عشوائيات جاكرتا، أدلى ملايين الإندونيسيين بأصواتهم في إحدى أكبر ممارسات الديموقراطية في العالم.

واستخدمت الأحصنة والفيلة والدراجات النارية والقوارب والطائرات لتوزيع صناديق الاقتراع في أنحاء البلد الشاسع الذي يضم مئات المجموعات العرقية واللغات.

ودُعي أكثر من 190 مليون ناخب للاختيار بين ويدودو المنتهية ولايته، والذي يعزي كثيرون الفضل إليه في الانتعاش الاقتصادي المصحوب بتحسن البنى التحتية، وخصمه القومي المعروف بخطاباته الحماسية سوبيانتو المرتبط بنظام سوهارتو الديكتاتوري الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود.