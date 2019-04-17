واشنطن ترفض مهلة كيم لإبداء مرونة في المحادثات النووية

المصدر: عواصم - وكالات

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، مطالبة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لواشنطن، بإبداء مزيد من المرونة في المحادثات النووية بنهاية العام.

وقال بومبيو إنه ينبغي لكيم الوفاء بوعده بالتخلي عن السلاح النووي قبل ذلك الموعد. ورداً على سؤال بشأن تصريحات كيم بأنه ليس مهتماً بمقابلة ترامب مجدداً، إلا إذا جاءت الولايات المتحدة بالنهج الصحيح، قال بومبيو للصحافيين، إن الرئيس عازم على المضي قدماً دبلوماسياً.

وأضاف: «كيم تعهد بنزع السلاح النووي، ونحن جميعاً نرغب في أن تتحقق تلك النتيجة، فرقنا تعمل مع الكوريين الشماليين لرسم طريق للمضي قدماً حتى يتسنى لنا تحقيق ذلك، قال إنه يريد إنجاز الأمر بنهاية العام، وأنا أود أن يتم إنجازه في وقت أقرب».

وفي خطاب في بيرنسفيل في مينيسوتا، حافظ ترامب على تفاؤله بشأن كوريا الشمالية وقال، إن المسألة تمضي قدماً مع التزام بيونغيانغ بتجميد التجارب النووية والصاروخية منذ عام 2017. وأكد مرة أخرى، أنه يرتبط بعلاقة جيدة للغاية مع كيم الذي قال قبل أيام، إنه يتطلع إلى مزيد من المحادثات. وأضاف الرئيس الأمريكي: «لا يجب أن تمضي الأمور سريعاً، في الوقت الحالي، تمضي الأمور بشكل مثالي، وعلاقاتنا جيدة، العقوبات قائمة، هناك الكثير من الأشياء الإيجابية قائمة».