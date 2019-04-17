«العدالة والتنمية» يطلب إعادة الانتخابات في إسطنبول

المصدر: إسطنبول - رويترز

قالت محطة «سي.إن.إن ترك» التلفزيونية، أمس، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، قدم طلباً لإلغاء الانتخابات البلدية في إسطنبول وإعادتها بعد أكثر من أسبوعين على إجرائها. وأظهرت النتائج الأولية، أن حزب الشعب الجمهوري المعارض فاز في الانتخابات البلدية بفارق طفيف في إسطنبول، أكبر مدن تركيا.

وذكرت القناة أن علي إحسان ياووز نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، قدم الطلب غير المألوف بإلغاء الانتخابات وإعادتها للمجلس الأعلى للانتخابات.

وأدت الطعون والشكاوى المتكررة من حزب العدالة والتنمية في النتائج المبدئية، إلى تزايد الشعور بالإحباط بين أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض وهو إحباط وصل لمدرجات تشجيع مباريات كرة القدم، حيث هتف المشجعون خلال مباراة بين أكبر فريقين في إسطنبول بمنح التفويض للمرشح الفائز في الانتخابات.