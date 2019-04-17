موغيريني تطالب بإرسال سفن حربية إلى البحر المتوسط

حضت وزيرة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، أمس، دول الاتحاد الأوروبي على إعادة إرسال سفن حربية إلى البحر المتوسط للسماح لعملية «صوفيا» بمكافحة تهريب الأسلحة والنفط في ليبيا. وقالت خلال نقاش في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «من دون سفن، لا تستطيع «صوفيا» الوفاء بمهمتها المتمثلة في فرض حظر على الأسلحة والنفط في ليبيا، إنها مسؤولية الدول الأعضاء، إنها خيارهم وآمل أن يغيروا رأيهم في الأسابيع المقبلة، هذا سيكون له معنى». وأضافت موغيريني: «هذا ليس سراً، لقد أوصيت الدول الأعضاء بعدم سحب السفن العاملة في المياه الدولية لأنها كانت رادعة للغاية ضد مهربي المهاجرين».

وتم تمديد مهمة العملية العسكرية الأوروبية أواخر مارس مدة ستة أشهر، ولكن مع تعليق مؤقت لنشر الوسائل البحرية للعملية بسبب رفض إيطاليا. ستراسبورغ - أ.ف.ب

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