ترامب: تحقيق مولر أبرز عملية خداع

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

قبل يومين من نشر تقرير المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016، قال الرئيس دونالد ترامب، إنّ ما حدث هو أبرز عملية خداع كان هدفها إنهاء رئاسته.

وكتب ترامب في تغريدة، أنها أبرز عملية خداع في التاريخ السياسي حول التحقيق في صلاته بروسيا، معتبراً أنّ التحقيق محاولة سرية لإنهاء ولايته الرئاسية.

وأضاف ترامب: «إذا كانت وسائل الإعلام الرئيسية نزيهة، وهي ليست كذلك، فستكون هذه القصة أكبر وأكثر أهمية من ووترغيت»، في إشارة إلى فضيحة السبعينات السياسية التي أسقطت الرئيس ريتشارد نيكسون. ركز التحقيق الذي أجراه مولر على مدى محاولة روسيا التلاعب بالانتخابات، وما إذا كانت حملة ترامب تواطأت مع موسكو للتفوق على منافسته هيلاري كلينتون.

وأظهر تقرير مختصر للنتائج التي نشرها وزير العدل وليام بار، تبرئة ترامب من التواطؤ.