ماكرون: ترميم كاتدرائية نوتردام يستغرق 5 سنوات

المصدر: وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يرغب في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس خلال 5 سنوات، وذلك بعد أن تضررت جراء حريق هائل الاثنين.

وقال ماكرون في خطاب متلفز له، الثلاثاء: "سنعيد بناء نوتردام حتى تكون أجمل.. وأرغب في إنجاز ذلك خلال 5 سنوات، وبإمكاننا أن نحقق ذلك".

وتابع: "بإمكاننا تحويل هذه الكارثة إلى فرصة للتوحد بعد أن فكرنا بشكل معمق في ما كنا وما يجب أن نكون.. وعلينا أن نصبح أفضل مما عليه الحال الآن. وعلينا أن نجد سبيلا لمشروعنا الوطني".

وأكد الرئيس الفرنسي: "علينا أن نعمل الآن"، مضيفا: "نحن سنعمل وسننجح".