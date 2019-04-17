خبراء الإطفاء يردون على اقتراح ترامب

المصدر: Ⅶ باريس، نيويورك - البيان، وكالات

لم يكتفِ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتعبير عن تضامنه مع فرنسا من جراء الحريق الذي أدى إلى انهيار كاتدرائية نوتردام، بل اقترح كيفية التعامل مع الحريق، وهو ما أثار موجة سخرية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصف ترامب في تغريدة الحريق بـ«الفظيع»، مقترحاً استخدام طائرات مخصّصة لمكافحة الحرائق لإخماده.

وتمايزت تغريدة ترامب عن بقية رؤساء العالم وقادته بشكل واضح، إذ شارك فيها برأيه في كيفية إخماد النيران، مشيراً إلى إمكانية استخدام الطائرات في إطفائها. وورد في تغريدة الرئيس ترامب ما يلي: «إنه لأمر مروّع للغاية أن نشاهد النيران الهائلة في كاتدرائية نوتردام في باريس.

ربما يمكن استخدام صهاريج المياه الطائرة لإخمادها. يجب التصرف بسرعة!». وأكد خبراء إطفاء الحرائق، على رأسهم القائد الأسبق لفوج إطفاء نيويورك، وين مكبارتلاند، أن استخدام الطائرات في إخماد حريق كالذي اشتعل في نوتردام يؤدي إلى كارثة حقيقية، لأن «رمي أطنان من الماء على البناء المشتعل من شأنه أن يسبب انهياراً كاملاً لبنيته، ويعقّد الوضع أكثر».

وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن المديرية العامة للأمن المدني أكدت أن سكب الماء على قلعة نوتردام لإطفاء النيران ليس خياراً ممكناً، لأنه قد يؤدي إلى انهيار الهيكل بكامله.