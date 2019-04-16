بيل ويلد أول جمهوري يعلن ترشحه لرئاسة أمريكا لعام 2020

المصدر: (د ب أ)

أعلن حاكم ولاية ماساتشوستس الأمريكية الأسبق، بيل ويلد، يوم الاثنين أنه سينافس الرئيس دونالد ترامب على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات رئاسة الولايات المتحدة عام 2020.

وأصبح ويلد، بذلك أول جمهوري يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2020.

وعمل ويلد (73 عاما) حاكما لولاية ماساتشوستس في شمال شرقي الولايات المتحدة، والتي كانت تخضع تقليديا لسيطرة الديمقراطيين، لفترتين خلال التسعينيات.

وأعلن ويلد ترشحه على شبكة (سي إن إن) قائلا إنه يتطلع إلى تحدي ترامب في الانتخابات التمهيدية، قائلا إن الأمر سيكون "مأساة سياسية" إذا فاز ترامب بولاية أخرى.

وقال إن ترامب "يواجه صعوبة على ما يبدو في مطابقة سلوكه مع متطلبات القانون. وهذه مسألة خطيرة في المكتب البيضاوي".

وعرّف ويلد نفسه بأنه محافظ اقتصادي وقال إن البلاد بحاجة لبعض الضوابط المالية والقدرة على العمل مع الديمقراطيين وخفض الإنفاق في واشنطن.

