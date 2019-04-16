ترامب يدعو «بوينغ» إلى تغيير اسم «737 ماكس»

المصدر: واشنطن ـ أ ف ب

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، على مجموعة «بوينغ» المصنعة للطائرات، إجراء تحسينات لم يحدد طبيعتها على طرازها «737 ماكس»، وتغيير اسمه لتلميع صورته بعد الضربة الكبيرة التي تلقتها للشركة بعد حادثين جويين.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر، أمس" «ماذا أعرف عن أصول التسويق؟ ربما لا شيء، لكني نجحت في أن أصبح رئيساً! لو كنت في مكان «بوينغ»، لأصلحت بوينغ 737 ماكس، وأضفت لها ميزات جديدة خارقة، ومنحت الطائرة صورةً جديدةً واسماً مختلفاً».

وأضاف: «لم يعان أي منتج بهذا القدر، لكن كما سبق وقلت: ماذا أعلم عن هذا الأمر؟». وهذه ليست المرة الأولى التي يُعلق فيها الرئيس الأمريكي على موضوع «بوينغ» منذ سقوط الطائرة الإثيوبية، التي أودت بحياة 157 شخصاً.