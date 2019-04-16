بومبيو: روسيا وكوبا ستدفعان ثمن دعم مادورو

المصدر: عواصم ـ وكالات

أكدت الولايات المتحدة أنها ستستخدم كل ما في جعبتها من وسائل سياسية واقتصادية لتحميل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المسؤولية عن أزمة بلاده وأنها ستوضح لكوبا وروسيا أنهما ستدفعان ثمن دعمهما له.

وأدلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بهذه التصريحات في مدينة كوكوتا الحدودية بكولومبيا، آخر محطات جولة مدتها ثلاثة أيام قادته إلى تشيلي وباراغواي وبيرو، وهي مجموعة دول سريعة النمو في منطقة ينصب قلق واشنطن بشأنها على الأزمة الفنزويلية وتنامي وجود الصين.

وقال بومبيو عقب زيارته مأوى للمهاجرين في كوكوتا ومستودعاً للمساعدات الإنسانية، وتجوله على جسور حدودية «الولايات المتحدة ستواصل استغلال كل ما في جعبتها من وسائل اقتصادية وسياسية لمساعدة الشعب الفنزويلي». وتستقبل كوكوتا قسماً كبيراً من مهاجري فنزويلا الذين يصلون إلى كولومبيا، وكثير منهم بما يمكنه حمله فقط.

وعلى الرغم من أن معظم الدول الغربية، ومنها الولايات المتحدة، اعترفت بخوان غوايدو رئيساً انتقالياً، فإن روسيا والصين وكوبا تدعم مادورو.

وحض بومبيو مادورو على التنحي عن منصبه وترك البلاد حتى تعود الأوضاع لطبيعتها، بينما قال مسؤول أمريكي كبير إن بلاده ليس لديها جدول زمني لتغيير حكومة فنزويلا لكن من المؤكد أن الرئيس المحاط بالأزمات نيكولاس مادورو لن يبقى في السلطة.