تصريح صادم من مسؤول فرنسي حول حريق كاتدرائية نوتردام

أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الداخلية لوران نونييز أن إنقاذ كاتدرائية نوتردام التي لا تزال عرضة لحريق كبير منذ مساء الاثنين "ليس أمرا مؤكدا" رغم استنفار نحو 400 عنصر اطفاء واستخدام 18 سيارة اطفاء.
بدوره، قال الجنرال جان كلود غاليه قائد فريق الاطفاء في العاصمة الفرنسية "لسنا واثقين بقدرتنا على وقف تمدد النيران في الجزء الشمالي. إذا انهار هذا الجزء يمكنكم ان تتصوروا حجم الاضرار".
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