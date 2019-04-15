الشرطة البريطانية تتهم أربعة رجال بالاتجار في البشر

المصدر: لندن - د.ب.أ

ذكرت الشرطة البريطانية، أمس، أنها وجهت اتهامات لأربعة رجال بالاتجار في البشر وجرائم متعلقة بالهجرة، بعد العثور على 29 شخصاً، يُعتقد أنهم مهاجرون غير شرعيين فيتناميين على متن شاحنة صغيرة.

وقالت شرطة «ديفون آند كورنوول»، إن رجال الشرطة استجابوا لبلاغ بأن مجموعة من الأشخاص شوهدوا وهم يستقلون الشاحنة الصغيرة من أحد القوارب في مقاطعة فيدون جنوب غرب إنجلترا. وأوقفت الشرطة الشاحنة الصغيرة ومركبة ثانية بعد ذلك بساعتين، حيث وجدت 29 رجلاً وامرأة وطفلاً على متن الشاحنة الصغيرة. وقالت الشرطة، إنه يُعتقد أن جميع من كانوا على متن الشاحنة مواطنون فيتناميون.

وتابعت الشرطة، أن الرجال الأربعة، الذين ألقت القبض عليهم، وجهت اتهامات لهم بالاتجار في البشر.