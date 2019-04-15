12 قتيلاً في انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا

المصدر: كانو - أ.ف.ب

لقي اثنا عشر شخصاً مصرعهم، وأصيب اثنا عشر آخرون بجروح خطرة، في انفجار شاحنة صهريج في غومبي شمال نيجيريا، كما أعلنت الشرطة.

وانقلبت الشاحنة الصهريج على جانب الطريق بعدما فقد سائقها السيطرة عليها، بينما كان يحاول تجنب اصطدام بشاحنة أخرى على جسر في ضاحية غومبي.

وقالت الناطقة باسم شرطة غومبي، ماري مالوم، إنّ محتوى الشاحنة الصهريج سال قبل الانفجار، فاندلع حريق وصل إلى أشخاص آخرين من المارة. وأضافت أنّ 12 شخصاً احترقوا أحياء، فيما أصيب 16 آخرون بجروح خطيرة ونقلوا إلى المستشفى للمعالجة.

وتكثر الحوادث على الطرق سيئة الصيانة في نيجيريا، وهي ناجمة عن قيادة متهورة والسرعة وعدم احترام قواعد السير. وقتل 19 شخصاً على الأقل، أوائل أبريل الجاري، في حادث شاحنة تقل ركاباً في شمال نيجيريا. ويبدو أن سائق الشاحنة قد غفا على المقود وفقد السيطرة على شاحنته المحملة بأكثر من طاقتها.