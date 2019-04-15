الفلبين تؤكد مقتل قيادي داعشي

المصدر: مانيلا - رويترز

أكّد مسؤولون فلبينيون، أمس، أنّ قائد تحالف لمتشددين موالين لتنظيم داعش كان ضمن أربعة متمردين قتلوا في اشتباك مع الجيش الشهر الماضي.

وأكد وزير الدفاع دلفين لورنزانا، مقتل أبو دار بناء على نتائج تحليل الحمض النووي «دي.إن.أيه». وتعتقد قوات الأمن أن أبو دار قاد تنظيم داعش وهو تحالف لمقاتلين موالين للتنظيم الإرهابي في جنوب الفلبين يضم أجانب.

وقتل الأربعة خلال اشتباك في إقليم لاناو ديل سور. وأكد الميجر جنرال روبرتو أنكان، قائد فرقة الأولى مشاة في الجيش، مقتل أبو دار. ووصف الأمر بأنه إنجاز كبير للحكومة ولسكان لاناو ديل سور الذين عملوا معنا لتخليص إقليمهم الحبيب من الإرهابيين.