ترامب وكيم مستعدان لعقد قمة ثالثة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن رغبتهما في عقد قمة ثالثة بينهما، حيث ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن كيم مستعد لعقد قمة ثالثة مع ترامب، بشرط أن تأتي واشنطن إلى طاولة المفاوضات بـ«الموقف السليم».

واعتبر الزعيم الكوري الشمالي أن انهيار المحادثات مع الولايات المتحدة زاد من مخاطر العودة إلى التوتر السابق.

وقال كيم أيضاً إنه سينتظر حتى نهاية العام الجاري، «لتتخذ الولايات المتحدة قراراً شجاعاً» بشأن اجتماع جديد، ولتقرر أن تصبح أكثر مرونة. ونقلت الوكالة الكورية الشمالية عن كيم قوله، أمام المجلس الأعلى للشعب: «نحن مستعدون لمحاولة جديدة إذا اقترحت الولايات المتحدة عقد قمة ثالثة بالموقف السليم، ووفق شروط مقبولة من

الطرفين». عواصم - وكالات