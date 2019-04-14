مركبة تصدم سيارة السفير الأوكراني في لندن عمداً

المصدر: لندن - رويترز

أعلن مسؤولون أن الشرطة في العاصمة البريطانية لندن أطلقت النار خارج السفارة الأوكرانية، أمس، بعد أن صدم رجل سيارة السفير الأوكراني المتوقفة بمركبته مرتين على الأقل قبل أن يعتقل.

وقالت الشرطة في بيان إن الواقعة، التي حدثت صباحاً خارج مبنى السفارة في منطقة هولاند بارك الراقية غرب لندن، لم تسفر عن إصابات ولا يتم التعامل معها على أنها عمل إرهابي.وقالت السفارة الأوكرانية في بيان إن سيارة السفير الرسمية المتوقفة أمام السفارة صدمت عمداً. وأضافت: «تم استدعاء الشرطة على الفور ومنع سيارة المشتبه به من التحرك.

وعلى الرغم من إجراءات الشرطة صدم المهاجم سيارة السفير مرة أخرى، ورداً على ذلك اضطرت الشرطة لإطلاق النار على مركبة الجاني». وأظهرت لقطات تلفزيونية في وقت لاحق سيارة فضية منحرفة عن الطريق الذي طوقته الشرطة، فيما يظهر باب السائق مفتوحاً ونوافذ السيارة مهشمة.