أمريكا وألمانيا تناقشان مصير مقاتلي داعش الأجانب

المصدر: واشنطن - وكالات

ناقشت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير ليين، أول من أمس، في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مصير المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش، الملف الذي سبب خلافات مع واشنطن.

وقالت الوزيرة الألمانية للصحافيين بعد لقائها نظيرها الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان: «أكدت مرة أخرى أننا سنعالج كل حالة على حدة». وأضافت: «لكننا مقتنعان بأن المشكلة الرئيسة تتمثل في جمع الأدلة بالمنطقة حول النشاطات الإرهابية». وترفض الدول الأوروبية استعادة مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش المتطرف لمحاكمتهم، مشددة على غياب التحقيق الميداني.

وذكر مصدر في البنتاغون أن واشنطن التي تخشى فرار هؤلاء المتطرفين، تقترح على الأوروبيين المتحفظين تمويل مراكز احتجاز أكثر أماناً يمكن تشييدها في العراق. وعبّرت وزيرة الدفاع الألمانية عن ارتياحها للتأكيدات التي حصلت عليها حول إبقاء قوة أمريكية في سوريا.