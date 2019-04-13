«طالبان» تشنّ «هجوم الربيع» بأفغانستان

المصدر: كابول ـ أ.ف.ب

أعلنت حركة طالبان، أمس، إطلاقها هجومها السنوي لفصل الربيع، في حين تستمر بمحادثات السلام التي تجريها مع الولايات المتحدة من جهة، ومع ممثلين عن الحكومة الأفغانية من جهة أخرى، والذين يُفترض أن تلتقيهم الأسبوع المقبل.

ويشير هجوم الربيع الذي تشنّه طالبان عادة إلى بداية ما يُعتبر «فصل المعارك»، رغم أنه في السنوات الأخيرة استمرّ حتى الشتاء.

وفي الشهر الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأفغاني أشرف غني، عن عملية لقوات الأمن الأفغانية أطلقت عليها تسمية «عملية خالد»، فيما أطلقت أخيراً مبادرات سلام، لكن طالبان والحكومة الأفغانية يأملان في ساحة المعركة، تعزيز موقفيهما على طاولة المفاوضات.