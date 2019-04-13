ألمانيا تصنف تحالفاً للإخوان «خطراً أمنياً»

المصدر: برلين ـ وكالات

صنفت السلطات الألمانية «تحالفاً كارثياً» ناشئاً بين تنظيم الإخوان الإرهابي، وحركات متطرفة، بأنه يشكل «خطراً أمنياً» على البلاد، بحسب ما نقلته صحيفة «تاجس شبيجل» عن مصادر أمنية لم تسمّها.

ويأتي ذلك على خلفية مداهمة الشرطة الألمانية، الأسبوع الماضي، مقرات لمنظمتي «أنصار الدولية» و«المقاومة العالمية غوث»، في عدة ولايات ألمانية لدعمهما حركات متطرفة.

وتصنّف هيئة حماية الدستور «الاستخبارات الداخلية» في ألمانيا، المنظمتين على أنهما متطرفتان ومرتبطتان ببعضهما بشكل كبير، كما أنهما قريبتان من جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا.

وقالت المصادر للصحيفة في عددها الصادر أمس إن المداهمات الواسعة التي شنتها الشرطة على المنظمتين لم تكن فقط لجمع الأدلة حول تمويلهما التطرف، والتمهيد لحظرهما، لكن أيضاً لفحص مدى التحالف بين المنظمتين وتنظيم الإخوان الإرهابي في ألمانيا.

ويبلغ عدد قيادات تنظيم الإخوان في ألمانيا 1600 شخص يقودون عشرات المؤسسات والمساجد تحت مظلة منظمة المجتمع الإسلامي الألماني، فيما يبلغ عدد الذين تصنفهم السلطات الأمنية «خطراً أمنياً»، وترى أنهم متعاطفون مع التنظيمات الإرهابية نحو 1900 شخص.