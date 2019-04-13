ترامب نظر بتسمية ابنته إيفانكا لرئاسة البنك الدولي

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ابنته إيفانكا (37 عاماً)، «تجيد التعامل مع الأرقام بشكل جيد جداً»، متحدثاً عن أنه نظر في تسميتها إلى رئاسة البنك الدولي، وذلك في مقابلة نشرت أمس.

ورأى ترامب في حديثه مع مجلة «ذي أتلانتيك» أن إيفانكا «دبلوماسية حقيقية»، مضيفاً أنها «كانت ستكون ممتازة في الأمم المتحدة على سبيل المثال». لكنه قال إنه لم يقدم على تسميتها للأمم المتحدة «لأنهم كانوا سيقولون إن في الأمر محسوبية، في حين أنه بعيد كل البعد عن ذلك». وقام ترامب بتسمية ديفيد مالباس وهو أحد مؤيديه الأوفياء لرئاسة البنك الدولي.